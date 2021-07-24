Транзит газа в обмен на невыгодные закупки неприемлем, - Витренко

Отметим, накануне глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовность обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.

"Во-первых, это можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина направления договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит", - отметил Витренко.

Он подчеркнул, что Украина не примет дискриминационные предложения.

"Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", - добавил Витренко.