"Газпром" снижает транзит через Украину, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2", - оператор ГТС

Газотранспортная система (ГТС) Украины готова предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа в Европу на фоне возникшего дефицита. Однако российская корпорация отказывается от этой возможности для быстрого запуска "Северного потока-2" .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона изданию Forbs .

"Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но "Газпром» не использует эту возможность", - сказал Макогон.

По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северного потока – 2».