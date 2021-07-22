"Газпром" готов продлить транзит через Украину и увеличить объемы, но есть условия

Российский "Газпром" готов продолжать транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС) после 2024 года, но при определенных условиях. Компания также готова увеличить объемы прокачки голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу российской корпорации Алексея Миллера .

"Газпром" готов к продолжению транзита газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС", цитирует РИА Новости Миллера.

По его словам, компания даже готова увеличить объемы прокачки газа через украинскую ГТС. Это станет возможным при условии новых закупок голубого топлива, которое идет транзитом через Украину.