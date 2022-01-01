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Транзит газа через Украину в Словакию сократился почти наполовину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заявка на прокачку газа через Украину в Словакию 1 января 2022 года упала на 59%. Причины резкого снижения транзита не называются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

По его данным, 31 декабря 2021 года заявка на прокачку газа через распределительную станцию Вельке-Капушаны на границе Словакии и Украины составляла 83,8 млн кубических метров.

На 1 января 2022 года заявка составила 49,6 млн кубометров. Снижение с предыдущим днем составило 59%.

Напомним, в конце прошлого года гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон сообщил, что Россия снизила поставки газа в ЕС через Польшу и Украину.

Отметим, в России заявили, что начинать переговоры о продлении транзита газа через Украину готовы при определенных условиях.

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