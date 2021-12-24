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Россия назвала условие для начала переговоров по транзиту газа через Украину

Новина українською →
Москва, Пятница 24 декабря 2021 08:59
Россия назвала условие для начала переговоров по транзиту газа через Украину Фото: в РФ назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину. Но когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать.

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Вопросы поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзит через территорию Украины, по его словам, должны обсуждаться с точки зрения коммерции.

"Переговоры о продлении транзита можно проводить тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в этом случае будет считаться вторичной", - сказал дипломат.

Он также заявил, что Украина "из политических целей" поднимает вопрос о продлении договора до срока его завершения.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит газа через Украину - это не вопрос денег. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через Украину.

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Российская Федерация Украина Транзит газа
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