"Газпром" уменьшает поставки газа в ЕС. Установлен рекорд по отбору голубого топлива из хранилищ
Российский концерн "Газпром" снизил поставки газа в ЕС через Польшу и Украину. Потому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост гендиректора Оператора ГТС Сергея Макогона в Facebook.
"Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 по подъему газа для этого дня. В целом, наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году", - написал Макогон.
По его словам, "Газпром" снова не стал бронировать помощь в поставках по магистральному газопроводу "Ямал-Европа". Концерн снизил транзит через Украину с 109 млн м3 в сутки до 87,7 млн.
"Снижение поставок газа в ЕС во время, когда его стоимость достигла 2000 долларов, говорит о том, что это не экономические решения, а сугубо политические, имеющие цель увеличить давление на ЕС по запуску "Северного потока-2" на условиях РФ", - подітожил гендиректор Оператора ГТС.
Напомним, с 1 января 2022 года Венгрия начнет поставлять Украине гарантированные объемы газа. Соглашение позволит ежедневно транспортировать до 8 млн кубометров газа.