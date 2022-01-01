Транзит газу через Україну до Словаччини скоротився майже наполовину

Заявка на прокачування газу через Україну до Словаччини 1 січня 2022 року впала на 59%. Причини різкого зниження транзиту не називаються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані словацького газотранспортного оператора Eustream.
За його даними, 31 грудня 2021 року заявка на прокачування газу через розподільну станцію Вельке-Капушани на кордоні Словаччини та України становила 83,8 млн кубічних метрів.
На 1 січня 2022 року заявка склала 49,6 млн кубометрів. Зниження з попереднім днем склало 59%.
Нагадаємо, наприкінці минулого року гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон повідомив, що Росія знизила постачання газу до ЄС через Польщу та Україну.
Відзначимо, в Росії заявили, що починати переговори про продовження транзиту газу через Україну готові за певних умов.