Транзит газа через Украину в Словакию сократился почти наполовину

Заявка на прокачку газа через Украину в Словакию 1 января 2022 года упала на 59%. Причины резкого снижения транзита не называются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream .

По его данным, 31 декабря 2021 года заявка на прокачку газа через распределительную станцию Вельке-Капушаны на границе Словакии и Украины составляла 83,8 млн кубических метров.

На 1 января 2022 года заявка составила 49,6 млн кубометров. Снижение с предыдущим днем составило 59%.