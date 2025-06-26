Транспортні карти в Києві дорожчають: коли вводять нові ціни й для кого

З якого числа і які карти стануть дорожчими

Згідно з інформацією КМДА, вартість карт для оплати проїзду в громадському транспорті Києва змінюється вже наступного тижня - з 1 липня 2025 року:

звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень;

пластиковий учнівський коштуватиме при цьому більше - 120 гривень.

Чим зумовлене збільшення вартості карт

Українцям розповіли, що за останні два роки суттєво змінилися:

виробничі умови;

вартість логістики;

вартість інших складових транспортних карт.

"Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість", - додали у КМДА.

Чому учнівська карта буде дорожчою за звичайну

Пояснюючи різницю в ціні звичайних і учнівських карт, громадянам повідомили: вона пов'язана з особливостями їх виробництва.

Так, звичайні сині транспортні карти виготовляють великим тиражем.

Тим часом учнівські виготовляють індивідуально - з персоніфікацією кожної карти, що і впливає на її собівартість.

Чи працюватимуть з 1 липня карти, куплені раніше

У КМДА наголосили, що карти, які були придбані раніше, після здорожчання лишаються:

актуальними;

доступними для поповнення;

доступними для використання у транспорті.

"Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикові карти", - пояснили громадянам.

Де купити карту і в якому транспорті вона працює

Придбати або поповнити транспортну карту можна:

у терміналах на станціях метро Києва;

у касах метрополітену;

у Т-крамницях.

Уточнюється, що нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та кільцевій міській електричці.

Насамкінець українцям нагадали, що окрім пластикової транспортної карти можна придбати також цифрову.

"Вона завжди напоготові в телефоні та зберігає в собі такі ж знижки на покупку великої кількості поїздок або проїзних, як і пластикова", - підсумували у КМДА.