Транспортні карти в Києві дорожчають: коли вводять нові ціни й для кого

Вже незабаром у Києві зміниться вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з інформацією КМДА, вартість карт для оплати проїзду в громадському транспорті Києва змінюється вже наступного тижня - з 1 липня 2025 року:
Українцям розповіли, що за останні два роки суттєво змінилися:
"Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість", - додали у КМДА.
Пояснюючи різницю в ціні звичайних і учнівських карт, громадянам повідомили: вона пов'язана з особливостями їх виробництва.
Так, звичайні сині транспортні карти виготовляють великим тиражем.
Тим часом учнівські виготовляють індивідуально - з персоніфікацією кожної карти, що і впливає на її собівартість.
У КМДА наголосили, що карти, які були придбані раніше, після здорожчання лишаються:
"Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикові карти", - пояснили громадянам.
Придбати або поповнити транспортну карту можна:
Уточнюється, що нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та кільцевій міській електричці.
Насамкінець українцям нагадали, що окрім пластикової транспортної карти можна придбати також цифрову.
"Вона завжди напоготові в телефоні та зберігає в собі такі ж знижки на покупку великої кількості поїздок або проїзних, як і пластикова", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якого напрямку та якими маршрутками доїхати до Києва стало дорожче.
Крім того, ми пояснювали, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).
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