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Транспортні карти в Києві дорожчають: коли вводять нові ціни й для кого

Вартість транспортних карт у Києві збільшиться, але проїзд не дорожчає (фото: t.me/s/KyivCityOfficial)
Автор: Ірина Костенко

Вже незабаром у Києві зміниться вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З якого числа і які карти стануть дорожчими

Згідно з інформацією КМДА, вартість карт для оплати проїзду в громадському транспорті Києва змінюється вже наступного тижня - з 1 липня 2025 року:

  • звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень;
  • пластиковий учнівський коштуватиме при цьому більше - 120 гривень.

Чим зумовлене збільшення вартості карт

Українцям розповіли, що за останні два роки суттєво змінилися:

  • виробничі умови;
  • вартість логістики;
  • вартість інших складових транспортних карт.

"Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість", - додали у КМДА.

Чому учнівська карта буде дорожчою за звичайну

Пояснюючи різницю в ціні звичайних і учнівських карт, громадянам повідомили: вона пов'язана з особливостями їх виробництва.

Так, звичайні сині транспортні карти виготовляють великим тиражем.

Тим часом учнівські виготовляють індивідуально - з персоніфікацією кожної карти, що і впливає на її собівартість.

Чи працюватимуть з 1 липня карти, куплені раніше

У КМДА наголосили, що карти, які були придбані раніше, після здорожчання лишаються:

  • актуальними;
  • доступними для поповнення;
  • доступними для використання у транспорті.

"Вартість поїздок також не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикові карти", - пояснили громадянам.

Де купити карту і в якому транспорті вона працює

Придбати або поповнити транспортну карту можна:

  • у терміналах на станціях метро Києва;
  • у касах метрополітену;
  • у Т-крамницях.

Уточнюється, що нею можна сплатити проїзд у всьому комунальному транспорті міста: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та кільцевій міській електричці.

Насамкінець українцям нагадали, що окрім пластикової транспортної карти можна придбати також цифрову.

"Вона завжди напоготові в телефоні та зберігає в собі такі ж знижки на покупку великої кількості поїздок або проїзних, як і пластикова", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якого напрямку та якими маршрутками доїхати до Києва стало дорожче.

Крім того, ми пояснювали, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

Читайте також, коли у Львові з'явиться єдиний проїзний абонемент для пасажирів (який дозволить їздити у всіх видах транспорту) та скільки він може коштувати.

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