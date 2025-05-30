На всі види транспорту? Коли у Львові з'явиться єдиний проїзний абонемент і яка ціна

Виконавчий комітет Львівської міської ради (ЛМР) заклав основу для запровадження єдиного абонементу для пасажирів. Він дозволить їздити у всіх видах транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарила за результатами засідання 30 травня.

З якого числа можуть запрацювати абонементи та скільки коштувати

Після засідання виконавчого комітету Львівської міської ради (яке відбулось сьогодні, 30 травня 2025 року) Забарило розповів, що "було закладено основу" для запуску єдиного абонемента на всі види транспорту.

"Щоб можна було з 1 липня цього року вже запускати єдиний абонемент", - уточнив посадовець.

Варто зазначити, що згідно з опублікованим 24 квітня проектом рішення виконавчого комітету ЛМР:

повна вартість довготермінового абонемента на 30 днів може становити 900 гривень;

вартість студентського абонемента на 30 днів може бути при цьому 450 гривень.

Йдеться про абонементи на послуги з перевезення пасажирів електричним та автомобільним пасажирським транспортом на маршрутах загального користування у Львівській міській територіальній громаді.

Очікується, що впродовж строку своєї дії вони надаватимуть громадянам право на проїзд в усьому міському пасажирському транспорті загального користування, незалежно від:

форми власності підприємства-перевізника;

виду транспорту;

номера маршруту.

Забарило повідомив також, що останнім часом перевізникам вдалося суттєво підсилити роботу громадського транспорту.

"Ми хочемо зберегти позитивну динаміку розвитку і збільшення випусків громадського транспорту", - наголосив директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР.

Насамкінець він розповів, що "за попередній рік було оновлено - зі сторони приватних перевізників - 80 одиниць рухомого складу".

"І приватними перевізниками взято на себе зобов'язання, що в цьому 2025 році буде також оновлено близько 55 одиниць рухомого складу... Це є низькопідлоговий рухомий склад із кондиціонерами, який підвищить рівень комфорту для пасажирів", - підсумував експерт.