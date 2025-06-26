RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Транспортные карты в Киеве дорожают: когда вводят новые цены и для кого

Стоимость транспортных карт в Киеве увеличится, но проезд не дорожает (фото: t.me/s/KyivCityOfficial)
Автор: Ирина Костенко

Уже вскоре в Киеве изменится стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С какого числа и какие карты станут дороже

Согласно информации КГГА, стоимость карт для оплаты проезда в общественном транспорте Киева меняется уже на следующей неделе - с 1 июля 2025 года:

  • обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен;
  • пластиковая ученическая будет стоить при этом больше - 120 гривен.

Чем обусловлено увеличение стоимости карт

Украинцам рассказали, что за последние два года существенно изменились:

  • производственные условия;
  • стоимость логистики;
  • стоимость других составляющих транспортных карт.

"Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость", - добавили в КГГА.

Почему ученическая карта будет дороже обычной

Объясняя разницу в цене обычных и ученических карт, гражданам сообщили: она связана с особенностями их производства.

Так, обычные синие транспортные карты изготавливают большим тиражом.

Между тем ученические изготавливают индивидуально - с персонификацией каждой карты, что и влияет на ее себестоимость.

Будут ли работать с 1 июля карты, купленные ранее

В КГГА отметили, что карты, которые были приобретены ранее, после подорожания остаются:

  • актуальными;
  • доступными для пополнения;
  • доступными для использования в транспорте.

"Стоимость поездок также не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты", - объяснили гражданам.

Где купить карту и в каком транспорте она работает

Приобрести или пополнить транспортную карту можно:

  • в терминалах на станциях метро Киева;
  • в кассах метрополитена;
  • в Т-магазинах.

Уточняется, что ею можно оплатить проезд во всем коммунальном транспорте города: автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и кольцевой городской электричке.

В завершение украинцам напомнили, что кроме пластиковой транспортной карты можно приобрести также цифровую.

"Она всегда наготове в телефоне и хранит в себе такие же скидки на покупку большого количества поездок или проездных, как и пластиковая", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, с какого направления и какими маршрутками доехать в Киев стало дороже.

Кроме того, мы объясняли, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

Читайте также, когда во Львове появится единый проездной абонемент для пассажиров (который позволит ездить во всех видах транспорта) и сколько он может стоить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМетроТролейбусАвтобусыБилетыПассажиры