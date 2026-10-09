Транспорт Києва змінить схему руху на вихідних: перелік маршрутів і карти

Впродовж вихідних днів - 10 та 11 жовтня - низка столичних автобусів і один із тролейбусів тимчасово змінять маршрути свого руху.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram.
Мешканцям і гостям столиці розповіли, що впродовж суботи (10 жовтня) та неділі (11 жовтня) деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами.
Це пов'язано із запланованими сезонними ярмарками:
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Згідно з інформацією транспортного комунального підприємства, свої маршрути тимчасово змінить такий громадський транспорт Києва:
У КП "Київпастранс" повідомили, що 10 жовтня - від початку руху та до закінчення ярмарків - рух окремих автобусних маршрутів буде організовано так:
Тим часом тролейбус №34 буде курсувати від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.
11 жовтня - від початку руху та до закінчення ярмарків - рух окремих автобусних маршрутів буде організовано так:
"Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", - підсумували у КП "Київпастранс".
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