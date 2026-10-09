Транспорт Киева изменит схему движения на выходных: перечень маршрутов и карты

В течение выходных дней - 10 и 11 октября - ряд столичных автобусов и один из троллейбусов временно изменят маршруты своего движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram.
Жителям и гостям столицы рассказали, что в течение субботы (10 октября) и воскресенья (11 октября) некоторые маршруты общественного транспорта будут курсировать с изменениями.
Это связано с запланированными сезонными ярмарками:
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Согласно информации транспортного коммунального предприятия, свои маршруты временно изменит такой общественный транспорт Киева:
В КП "Киевпасстранс" сообщили, что 10 октября - от начала движения и до окончания ярмарок - движение отдельных автобусных маршрутов будет организовано так:
Тем временем троллейбус №34 будет курсировать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.
11 октября - от начала движения и до окончания ярмарок - движение отдельных автобусных маршрутов будет организовано так:
"Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", - подытожили в КП "Киевпасстранс".
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