Транспорт Києва змінить схему руху на вихідних: перелік маршрутів і карти
Впродовж вихідних днів - 10 та 11 жовтня - низка столичних автобусів і один із тролейбусів тимчасово змінять маршрути свого руху.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram.
Чому деякий транспорт курсуватиме інакше
Мешканцям і гостям столиці розповіли, що впродовж суботи (10 жовтня) та неділі (11 жовтня) деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами.
Це пов'язано із запланованими сезонними ярмарками:
- на вулиці Голосіївській;
- на вулиці Миколи Закревського;
- на бульварі Амвросія Бучми;
- на вулиці Академіка Шалімова;
- на вулиці Татарській;
- на вулиці Ігоря Юхновського.
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Пасажирів яких маршрутів торкнуться ці зміни
Згідно з інформацією транспортного комунального підприємства, свої маршрути тимчасово змінить такий громадський транспорт Києва:
- в суботу, 10 жовтня - автобуси №2, №39, №49, №87, №95, №110, а також тролейбуси №34;
- в неділю, 11 жовтня - автобуси №31, №110 та №112.
Як саме зміниться рух транспорту в суботу
У КП "Київпастранс" повідомили, що 10 жовтня - від початку руху та до закінчення ярмарків - рух окремих автобусних маршрутів буде організовано так:
- автобус №2 - від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела - вул. Гарматна - просп. Берестейський до вул. Шолуденка (у зворотному напрямку - без змін);
- автобус №39 - просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський (у зворотному напрямку - без змін);
- автобус №49 - від станції міської електрички "Березняки" до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
- автобус №87 - в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від станції метро "Осокорки" до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
- автобус №95 - в напрямку Русанівських садів від станції міської електрички "Березняки" до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
- автобус №101 - від станції метро "Почайна" до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі - вул. Рональда Рейгана - вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом.
Тим часом тролейбус №34 буде курсувати від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.
Як зміниться рух окремих автобусів у неділю
11 жовтня - від початку руху та до закінчення ярмарків - рух окремих автобусних маршрутів буде організовано так:
- автобус №31 - станція метро "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Митрофана Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська;
- автобуси №110 та №112 - відповідно від станції метро "Площа Українських Героїв" та станції метро "Лук'янівська" до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами (у зворотному напрямку - без змін).
"Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів", - підсумували у КП "Київпастранс".
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