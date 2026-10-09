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Транспорт Киева изменит схему движения на выходных: перечень маршрутов и карты

13:14 09.10.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Транспорт Киева изменит схему движения на выходных: перечень маршрутов и карты Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В течение выходных дней - 10 и 11 октября - ряд столичных автобусов и один из троллейбусов временно изменят маршруты своего движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram.

Почему некоторый транспорт будет курсировать иначе

Жителям и гостям столицы рассказали, что в течение субботы (10 октября) и воскресенья (11 октября) некоторые маршруты общественного транспорта будут курсировать с изменениями.

Это связано с запланированными сезонными ярмарками:

  • на улице Голосеевской;
  • на улице Николая Закревского;
  • на бульваре Амвросия Бучмы;
  • на улице Академика Шалимова;
  • на улице Татарской;
  • на улице Игоря Юхновского.

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Пассажиров каких маршрутов коснутся эти изменения

Согласно информации транспортного коммунального предприятия, свои маршруты временно изменит такой общественный транспорт Киева:

  • в субботу, 10 октября - автобусы №2, №39, №49, №87, №95, №110, а также троллейбусы №34;
  • в воскресенье, 11 октября - автобусы №31, №110 и №112.

Как именно изменится движение транспорта в субботу

В КП "Киевпасстранс" сообщили, что 10 октября - от начала движения и до окончания ярмарок - движение отдельных автобусных маршрутов будет организовано так:

  • автобус №2 - от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна по собственному маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела - ул. Гарматная - просп. Берестейский до ул. Шолуденко (в обратном направлении - без изменений);
Схема измененного участка автобусного маршрута №2 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Схема измененного участка автобусного маршрута №2 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
  • автобус №39 - просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - пер. Лысогорский (в обратном направлении - без изменений);
Временная схема автобусного маршрута обычного режима движения №39 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Временная схема автобусного маршрута обычного режима движения №39 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
  • автобус №49 - от станции городской электрички "Березняки" до бульв. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее по собственному маршруту;
Схема маршрута автобусов №49 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Схема маршрута автобусов №49 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
  • автобус №87 - в направлении движения до ул. Митрополита Андрея Шептицкого от станции метро "Осокорки" до бульв. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская, далее по собственному маршруту;
Схема маршрута автобусов №87 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Схема маршрута автобусов №87 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
  • автобус №95 - в направлении Русановских садов от станции городской электрички "Березняки" до ул. Юрия Шумского по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее по собственному маршруту;
Схема маршрута автобусов №95 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Схема маршрута автобусов №95 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
  • автобус №101 - от станции метро "Почайна" до просп. Червоной Калины по собственному маршруту, далее - ул. Рональда Рейгана - ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту.
Схема автобусного маршрута №101 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Схема автобусного маршрута №101 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

Тем временем троллейбус №34 будет курсировать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

Временная схема троллейбусного маршрута №34 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Временная схема троллейбусного маршрута №34 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

Как изменится движение отдельных автобусов в воскресенье

11 октября - от начала движения и до окончания ярмарок - движение отдельных автобусных маршрутов будет организовано так:

  • автобус №31 - станция метро "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Митрофана Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская;
Временная схема автобусного маршрута №31 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Временная схема автобусного маршрута №31 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
  • автобусы №110 и №112 - соответственно от станции метро "Площадь Украинских Героев" и станции метро "Лукьяновская" до ул. Радужной по своим маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Игоря Юхновского, далее по собственным маршрутам (в обратном направлении - без изменений).
Схема измененного участка автобусных маршрутов №110 и №112 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)
Схема измененного участка автобусных маршрутов №110 и №112 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

"Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", - подытожили в КП "Киевпасстранс".

Напомним, ранее мы рассказывали, выдержат ли мосты Киева удары РФ и что будет, если "разрезать" ванты.

Кроме того, мы объясняли, помогут ли столице понтонные переправы и какие проблемы с ними возможны.

Читайте также, какие маршруты наземного транспорта соединяют разные берега столицы и как изменились правила движения грузовиков.

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