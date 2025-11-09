UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Транспорт Харкова у режимі обмежень: метро не працює, як змінені маршрути автобусів

Фото: харківський транспорт у режимі обмежень (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі Харків сьогодні, 9 листопада, працює громадський транспорт із обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Харкова.

Метрополітен не курсує, низка тролейбусних та автобусних маршрутів тимчасово призупинена або змінена.

Інтервали руху деяких трамваїв і тролейбусів збільшено, а на окремих напрямках введено додаткові автобуси.

Зокрема повідомляється. що:

  • Тролейбуси №31, 56, 57 - не курсують.
  • Автобуси №41, 47, 48, 59, 92, 268 - не курсують.
  • На маршруті №272 зменшено інтервал руху транспортних одиниць.

Тим часом шлях руху автобусів №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продовжено до майдану Конституції.

Також було введено додаткові автобуси:

  • автостанція "Індустріальна" - майдан Конституції;
  • за шляхом руху тролейбусів №11 і 27.

Інтервал руху деяких трамваїв і тролейбусів тимчасово збільшиться. 

У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що через нестабільну подачу напруги можуть бути перебої в роботі громадського транспорту протягом дня.

Російські теракти та відключення світла

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах.

Через теракт РФ було запроваджено відключення світла в низці регіонів.

Також, як відомо, через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію.

Мова йде про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Остання якраз забезпечує електроенергією обласний центр, тому зникнення світла напряму пов'язане з російським терактом, що вивів ТЕС з ладу.

Ми писали, що надвечір 8 листопада в Харкові зникло світло майже по всьому місту. Вулиці занурилися у темряву, а в електромережі фіксували дуже малу напругу.

Варто також нагадати, що "Укрзалізниця" скасувала низку рейсових поїздів на 9 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВідключеня світла