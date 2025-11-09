Транспорт Харькова в режиме ограничений: метро не работает, как изменены маршруты автобусов

Российские теракты и отключение света

Напомним, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах.

Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов.

Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию.

Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области. Последняя как раз обеспечивает электроэнергией областной центр, поэтому исчезновение света напрямую связано с российским терактом, который вывел ТЭС из строя.

Мы писали, что вечером 8 ноября в Харькове исчез свет почти по всему городу. Улицы погрузились во тьму, а в электросети фиксировали очень малое напряжение.

Стоит также напомнить, что "Укрзализныця" отменила ряд рейсовых поездов на 9 ноября.