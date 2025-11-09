RU

Транспорт Харькова в режиме ограничений: метро не работает, как изменены маршруты автобусов

Фото: харьковский транспорт в режиме ограничений (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме Харьков сегодня, 9 ноября, работает общественный транспорт с ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Харькова.

Метрополитен не курсирует, ряд троллейбусных и автобусных маршрутов временно приостановлен или изменен.

Интервалы движения некоторых трамваев и троллейбусов увеличены, а на отдельных направлениях введены дополнительные автобусы.

В частности сообщается. что:

  • Троллейбусы №31, 56, 57 - не курсируют.
  • Автобусы №41, 47, 48, 59, 92, 268 - не курсируют.
  • На маршруте №272 уменьшен интервал движения транспортных единиц.

Между тем путь движения автобусов №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продлен до площади Конституции.

Также были введены дополнительные автобусы:

  • автостанция "Индустриальная" - площадь Конституции;
  • по пути движения троллейбусов №11 и 27.

Интервал движения некоторых трамваев и троллейбусов временно увеличится.

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства отметили, что из-за нестабильной подачи напряжения могут быть перебои в работе общественного транспорта в течение дня.

Российские теракты и отключение света

Напомним, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах.

Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов.

Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию.

Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области. Последняя как раз обеспечивает электроэнергией областной центр, поэтому исчезновение света напрямую связано с российским терактом, который вывел ТЭС из строя.

Мы писали, что вечером 8 ноября в Харькове исчез свет почти по всему городу. Улицы погрузились во тьму, а в электросети фиксировали очень малое напряжение.

Стоит также напомнить, что "Укрзализныця" отменила ряд рейсовых поездов на 9 ноября.

