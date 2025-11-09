Транспорт Харькова в режиме ограничений: метро не работает, как изменены маршруты автобусов

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме Харьков сегодня, 9 ноября, работает общественный транспорт с ограничениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Харькова.
Метрополитен не курсирует, ряд троллейбусных и автобусных маршрутов временно приостановлен или изменен.
Интервалы движения некоторых трамваев и троллейбусов увеличены, а на отдельных направлениях введены дополнительные автобусы.
В частности сообщается. что:
Между тем путь движения автобусов №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продлен до площади Конституции.
Также были введены дополнительные автобусы:
Интервал движения некоторых трамваев и троллейбусов временно увеличится.
В Департаменте строительства и дорожного хозяйства отметили, что из-за нестабильной подачи напряжения могут быть перебои в работе общественного транспорта в течение дня.
Напомним, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах.
Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов.
Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию.
Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области. Последняя как раз обеспечивает электроэнергией областной центр, поэтому исчезновение света напрямую связано с российским терактом, который вывел ТЭС из строя.
Мы писали, что вечером 8 ноября в Харькове исчез свет почти по всему городу. Улицы погрузились во тьму, а в электросети фиксировали очень малое напряжение.
Стоит также напомнить, что "Укрзализныця" отменила ряд рейсовых поездов на 9 ноября.