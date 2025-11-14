UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Транснєфть" призупинила подачу нафти до порту Новоросійська, - Reuters

Фото: "Транснєфть" призупинила подачу нафти до порту Новоросійська (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

У Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Двоє джерел видання в енергетичній галузі повідомили, що "Транснєфть" призупинила подачу нафти до порту. У компанії ситуацію не коментують.

Місцева влада раніше заявила, що безпілотники пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу.

Порт Новоросійськ є одним із ключових маршрутів російського нафтового експорту, тож інцидент може вплинути на логістику поставок.

Атаки на Новоросійськ

Росія перекинула до Новоросійська 14 своїх кораблів після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі восени 2023 року.

Місто й надалі регулярно стає мішенню для невстановлених дронів. Під атаки потрапляють портова інфраструктура, нафтопереробний завод, термінал із перевалки нафти та об’єкти енергетики.

24 вересня в Новоросійську знову пролунали вибухи. Глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що центр міста нібито зазнав масштабного удару безпілотників.

Окупаційна влада також повідомляла про пошкодження офісу Каспійського трубопровідного консорціуму.

Раніше РБК-Україна інформувало, що в Чорному морі поблизу Новоросійська українські сили виявили й вивели з ладу один із кораблів російського Чорноморського флоту.

У районі Новоросійська вночі 14 листопада зафіксували чергову атаку дронів, після якої спалахнула пожежа на нафтовому терміналі "Шесхарис" біля порту. У соцмережах також з’явилися припущення про можливе ураження позиції російської ППО С-300/400.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНАФТА