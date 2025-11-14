У Новоросійську потужні прильоти по нафтотерміналу і позиції С-300: що відомо
У Новоросійську поблизу порту горить нафтовий термінал "Шесхарис". Також імовірне влучання по позиції системи ППО С-300/400.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.
Близько опівночі місцеві пабліки повідомляли про наліт невідомих дронів на Новоросійськ.
Згодом почала з'являтись інформація про вибухи.
За кілька хвилин у Telegram-каналі написали про пожежу в "Шесхарисі". Це великий експортний нафтовий-термінал поблизу порту Новоросійськ, кінцева точка трубопроводів російської компанії "Транснефть".
Невдовзі почало з'являтись фото та відео пожежі та сам момент вибуху.
Про атаку по Новоросійську в своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він опублікував відео з вибухом і пожежею.
"Це нафтовий термінал в Новоросійську після прильоту. Росіяни ж б'ють по житлових будинках та енергетиці", - зазначив Коваленко.
Пізніше Telegram-канал Exilenova+ та проєкт "Кібер борошно" геолокаціювали місце влучання в Новоросійську. Імовірно, крім нафтового терміналу "прилетіти" могло по позиції С-300/400 на території ВЧ 1537-го зенітно-ракетного кубанського краснознаменного полку.
Атаки на Новоросійськ
Росія перегнала в Новоросійськ 14 кораблів після удару по штабу Чорноморському флоту в Севастополі у вересні 2023 року.
Місто періодично зазнає атак невідомих дронів. Зокрема, під удар потрапляють морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.
Так, 24 вересня там пролунали вибухи. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв зазначив, що Новоросійськ нібито зазнав жахливої атаки - безпілотники завдали удару по центру міста.
Росіяни також заявляли, що під час атаки пошкоджено офіс Каспійського трубопровідного консорціуму.
Крім того, РБК-Україна писало, що в акваторії Чорного моря під Новоросійськом українські військові вистежили та вивели з ладу корабель Чорноморського флоту РФ.