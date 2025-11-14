У Новоросійську потужні прильоти по нафтотерміналу і позиції С-300: що відомо

У Новоросійську поблизу порту горить нафтовий термінал "Шесхарис". Також імовірне влучання по позиції системи ППО С-300/400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+ .

Близько опівночі місцеві пабліки повідомляли про наліт невідомих дронів на Новоросійськ.

Згодом почала з'являтись інформація про вибухи.

За кілька хвилин у Telegram-каналі написали про пожежу в "Шесхарисі". Це великий експортний нафтовий-термінал поблизу порту Новоросійськ, кінцева точка трубопроводів російської компанії "Транснефть".

Невдовзі почало з'являтись фото та відео пожежі та сам момент вибуху.

Про атаку по Новоросійську в своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він опублікував відео з вибухом і пожежею.

"Це нафтовий термінал в Новоросійську після прильоту. Росіяни ж б'ють по житлових будинках та енергетиці", - зазначив Коваленко.

Пізніше Telegram-канал Exilenova+ та проєкт "Кібер борошно" геолокаціювали місце влучання в Новоросійську. Імовірно, крім нафтового терміналу "прилетіти" могло по позиції С-300/400 на території ВЧ 1537-го зенітно-ракетного кубанського краснознаменного полку.