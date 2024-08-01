Транш від США на 3,9 млрд доларів поступить найближчим часом: Україна підписала угоду

Грант від США обсягом майже 3,9 млрд доларів поступить до державного бюджету України найближчим часом. Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку Боб Сом підписали відповідну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю)", - йдеться в повідомленні.

Це - перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 млрд доларів.

За даними прес-служби Мінфіну, кошти надійдуть через проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Проект є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення Росії він обʼєднує зусилля іноземних донорів для надання критично важливої підтримки України.

Через проект PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучено більше 25 млрд доларів США. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проекту до майже 30 млрд доларів США, з яких понад 80% - кошти від Сполучених Штатів.