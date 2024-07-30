ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Критично все отримати до листопада: Марченко розкрив деталі допомоги від США

Україна, Вівторок 30 липня 2024 12:22
UA EN RU
Критично все отримати до листопада: Марченко розкрив деталі допомоги від США Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Україна вже найближчим часом очікує від США перший транш до бюджету у розмірі 3,9 млрд доларів у рамках пакету допомоги, який Конгрес затвердив у квітні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Кошти вже на рахунках Світового Банку. І ці кошти будуть нам доступні в кінці липня або на початку серпня. Всього очікуємо у 2024 році 7,8 млрд доларів", - сказав Марченко.

Перший транш буде становити 3,9 млрд доларів, а решту коштів, за словами міністра, Україна планує отримати не пізніше листопада, оскільки саме цей місяць є критичним для уряду з точки зору бюджетних можливостей.

Міністр пояснив, що зобов'язання на 7,8 млрд доларів мають умовний характер, вони ближчі до гранту, конкретних кредитних зобов'язань за ними Україна не брала.

"Передбачається можливість списання половини цього боргу вже цього року. Президент США уповноважив міністра фінансів, голову казначейства, на проведення такого роду перемовин про списання. Наступне списання може статися вже у 2025-му році", - сказав Марченко.

Як і по всіх інших траншах допомоги від США, нагадав міністр, кошти спрямовуються на рахунки Світового банку і вже після - Україні через проект PEACE in Ukraine на покриття видатків соціально-гуманітарного характеру.

Допомога США

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Україна поки що не отримувала цього року фінансової допомоги від США. У квітні Конгрес США схвалив пакет підтримки Києва на 61 млрд доларів, більша частина з яких піде на військову допомогу, а частина на бюджетну підтримку.

З початку року Україна отримала 16 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Сполучені Штати Америки
NEWS
Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра
Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична