Критично все отримати до листопада: Марченко розкрив деталі допомоги від США

Україна вже найближчим часом очікує від США перший транш до бюджету у розмірі 3,9 млрд доларів у рамках пакету допомоги, який Конгрес затвердив у квітні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Кошти вже на рахунках Світового Банку. І ці кошти будуть нам доступні в кінці липня або на початку серпня. Всього очікуємо у 2024 році 7,8 млрд доларів", - сказав Марченко.

Перший транш буде становити 3,9 млрд доларів, а решту коштів, за словами міністра, Україна планує отримати не пізніше листопада, оскільки саме цей місяць є критичним для уряду з точки зору бюджетних можливостей.

Міністр пояснив, що зобов'язання на 7,8 млрд доларів мають умовний характер, вони ближчі до гранту, конкретних кредитних зобов'язань за ними Україна не брала.

"Передбачається можливість списання половини цього боргу вже цього року. Президент США уповноважив міністра фінансів, голову казначейства, на проведення такого роду перемовин про списання. Наступне списання може статися вже у 2025-му році", - сказав Марченко.

Як і по всіх інших траншах допомоги від США, нагадав міністр, кошти спрямовуються на рахунки Світового банку і вже після - Україні через проект PEACE in Ukraine на покриття видатків соціально-гуманітарного характеру.

Допомога США

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Україна поки що не отримувала цього року фінансової допомоги від США. У квітні Конгрес США схвалив пакет підтримки Києва на 61 млрд доларів, більша частина з яких піде на військову допомогу, а частина на бюджетну підтримку.

З початку року Україна отримала 16 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів.