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Транш от США на 3,9 млрд долларов поступит в ближайшее время: Украина подписала соглашение

Украина, Четверг 01 августа 2024 09:57
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Транш от США на 3,9 млрд долларов поступит в ближайшее время: Украина подписала соглашение Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Грант от США в объеме почти 3,9 млрд долларов поступит в государственный бюджет Украины в ближайшее время. Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Боб Сом подписали соответствующее соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Привлеченные средства будут направлены на выплату заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью)", - говорится в сообщении.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает 7,8 млрд долларов.

По данным пресс-службы Минфина, средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения России он объединяет усилия иностранных доноров по оказанию критически важной поддержки Украины.

Через проект PEACE in Ukraine в госбюджет с июня 2022 года уже привлечено более 25 млрд долларов. Это соглашение увеличит объем бюджетной поддержки в рамках проекта почти до 30 млрд долларов, из которых более 80% - средства от Соединенных Штатов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сообщил, что обязательства на 7,8 млрд долларов носят условный характер, они ближе к гранту, конкретных кредитных обязательств по ним Украина не брала.

Первый транш поступит на начало августа, а остальные средства, по словам министра, Украина планирует получить не позже ноября, поскольку именно этот месяц является критическим для правительства с точки зрения бюджетных возможностей.

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Министерство финансов Украины Соединенные Штаты Америки
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