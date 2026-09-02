Транш під загрозою: у Раді назвали вимоги МВФ для отримання 1,66 млрд доларів

Україна ризикує не отримати 1,66 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду до кінця року. Головна причина - затримка з ухваленням необхідних законів та реформ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
За словами народної депутатки, під час зустрічі з місією МВФ в Києві ключовою темою стало гальмування потрібних рішень. Наразі Україна має недостатній прогрес в частині ухвалення законопроектів.
"Коли ми говоримо про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про 1,66 млрд доларів бюджетного фінансування, тому що виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу", - зазначила Підласа.
Для успішного завершення перегляду програми Україна має виконати кілька обов'язкових кроків у парламенті:
Решта вимог стосується рішень Кабінету міністрів та окремих відомств, де, за словами нардепки, затримок виникати не повинно.
Нагадаємо, Рада вдруге не підтримала законопроєкти № 15460 та № 15112д, які передбачають скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро. Свої голоси ''за'' віддали 194 народні депутати з 226 необхідних.
Крім того, Рада не підтримала створення дорадчої групи експертів, яка мала відбирати кандидатів на шість вакантних посад членів Рахункової палати. Виконання цього рішення є однією з умов для отримання Україною фінансування від ЄС.