Транш під загрозою: у Раді назвали вимоги МВФ для отримання 1,66 млрд доларів

За словами народної депутатки, під час зустрічі з місією МВФ в Києві ключовою темою стало гальмування потрібних рішень. Наразі Україна має недостатній прогрес в частині ухвалення законопроектів.

"Коли ми говоримо про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про 1,66 млрд доларів бюджетного фінансування, тому що виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу", - зазначила Підласа.

Вимоги для отримання траншу

Для успішного завершення перегляду програми Україна має виконати кілька обов'язкових кроків у парламенті:

підписати вже ухвалений законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ (головною перепоною є правка щодо ПЕПів, яка ставить під загрозу допомогу від ЄС);

ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроект №15112-д;

внести зміни до закону про НКРЕКП для посилення незалежності регулятора та оновлення процедур призначення;

призначити нових членів Рахункової палати (наступний крок після створення конкурсної комісії, який парламент не підтримав 1 вересня);

подати до Ради три урядові законопроєкти (голосувати за них до кінця року не обов'язково).

Решта вимог стосується рішень Кабінету міністрів та окремих відомств, де, за словами нардепки, затримок виникати не повинно.