Транш под угрозой: в Раде назвали требования МВФ для получения 1,66 млрд долларов

Украина рискует не получить 1,66 млрд долларов от Международного валютного фонда до конца года. Главная причина - задержка с принятием необходимых законов и реформ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
По словам народного депутата, во время встречи с миссией МВФ в Киеве ключевой темой стало торможение нужных решений. Сейчас у Украины недостаточный прогресс в части принятия законопроектов.
"Когда мы говорим о следующем транше МВФ, то речь идет не только о 1,66 млрд долларов бюджетного финансирования, потому что выполнение программы сотрудничества с МВФ остается условием получения помощи от Европейского Союза", - отметила Подласа.
Для успешного завершения пересмотра программы Украина должна выполнить несколько обязательных шагов в парламенте:
Остальные требования касаются решений Кабинета министров и отдельных ведомств, где, по словам нардепки, задержек не должно возникать.
Напомним, Рада во второй раз не поддержала законопроекты № 15460 и № 15112д, которые предусматривают отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Свои голоса "за" отдали 194 народных депутата из 226 необходимых.
Кроме того, Рада не поддержала создание совещательной группы экспертов, которая должна была отбирать кандидатов на шесть вакантных должностей членов Счетной палаты. Выполнение этого решения является одним из условий получения Украиной финансирования от ЕС.