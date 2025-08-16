Трансфер погоджено. Зінченко залишає "Арсенал" та переходить у топ-клуб з зірковим тренером

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sporx .

Умови угоди

Стамбульський клуб запропонував за 28-річного українця 10 мільйонів євро. Після серії перемовин сторони остаточно узгодили деталі переходу, і тепер очікується офіційне підтвердження трансферу.

Ініціатором підписання Зінченка виступив головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью, який особисто наполягає на переході гравця. Для обговорення деталей угоди спортивний директор турецького клубу Девін Озек вирушив до Лондона на переговори з представниками "Арсенала".

Минулого сезону стамбульський клуб посів друге місце в чемпіонаті Туреччини. У кваліфікації Ліги чемпіонів команда Моурінью зіграє з лісабонською "Бенфікою".

Зінченко в АПЛ

Влітку 2016 року футболіста за 2,25 млн євро придбав англійський "Манчестер Сіті". Перший рік Зінченко провів у нідерландському ПСВ на правах оренди. Наступні ж п'ять сезонів відіграв у лавах "містян".

Під керівництвом Пепа Гвардіоли здобув чотири чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Англії та чотири Кубка англійської ліги.

У 2022-му перебрався в лондонський "Арсенал" за 35 мільйонів євро, де спочатку став одним із лідерів. Але згодом став втрачати позиції та місце у складі. В сезоні-2024/25 правів за "канонірів" 23 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.