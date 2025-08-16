Маліновський та юна українська зірка відкрили сезон у Італії: як зіграли в Кубку країни (відео)

У Італії стартував розіграш Кубка країни-2025/26. У матчах першого раунду взяли участь два вітчизняні футболісти – досвідчений Руслан Маліновський з "Дженоа" та 18-річний Богдан Попов, що дебютував за "Емполі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Маліновський після травми

"Дженоа" Маліновського у стартовому раунді перемогла представника третього дивізіону – "Віченцу" з рахунком 3:0.

Українець розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 59-й хвилині замість данця Альберта Гронбека. За 32 хвилини він завдав одного удару повз ворота, зробив одне перехоплення та віддав 20 точних передач із 28 (83% точності).

У підсумку "Дженоа" здобула впевнену перемогу. Голами відзначилися Валентин Карбоні, Ніколає Станчу, а також суперники допомогли автоголом.

Для Маліновського цей поєдинок став першим офіційним у складі генуезців за чотири місяці. Востаннє він грав ще 4 квітня в матчі Серії А проти "Удінезе".

Нагадаємо, що минулого сезону Маліновський провів лише 10 матчів за "Дженоа", відзначившись трьома асистами. При цьому він пропустив 27 ігор через серію травм: від вивиху суглоба та перелому малогомілкової кістки до проблем із щиколоткою та відновлення після операції.

Богдан Попов (фото: facebook.com/empolifcofficialpage)

Переможний дебют Попова

В іншому матчі свій дебют за "Емполі" провів 18-річний нападник Богдан Попов. Він вийшов у стартовому складі проти "Реджани", відіграв 85 хвилин та "відзначився" лише жовтою карткою. У поєдинку двох представників Серії В (другий дивізіон) перемогла команда українця – 1:1, по пенальті – 3:0.

Попов – вихованець київського "Динамо" та гравець юнацької збірної України. В Італії грає з 2023 року. У сезоні-2024/25 виступав за "Емполі" U-20, де у 34 матчах відзначився 10 голами й двома асистами. Також він чотири рази потрапляв у заявку дорослої команди, яка тоді ще грала в Серії А, однак на поле не виходив.

Цікаво, що у наступному колі Кубка Італії "Дженоа" та "Емполі" зустрінуться між собою. Українське кубкове дербі пройде у Генуї в період з 23 до 25 вересня.