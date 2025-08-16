ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трансфер согласован. Зинченко покидает "Арсенал" и переходит в топ-клуб со звездным тренером

Лондон, Суббота 16 августа 2025 12:32
UA EN RU
Трансфер согласован. Зинченко покидает "Арсенал" и переходит в топ-клуб со звездным тренером Фото: Александр Зинченко покидает АПЛ (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Защитник сборной Украины Александр Зинченко покинет лондонский "Арсенал" и продолжит карьеру в стамбульском "Фенербахче". Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sporx.

Условия сделки

Стамбульский клуб предложил за 28-летнего украинца 10 миллионов евро. После серии переговоров стороны окончательно согласовали детали перехода, и теперь ожидается официальное подтверждение трансфера.

Инициатором подписания Зинченко выступил главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью, который лично настаивает на переходе игрока. Для обсуждения деталей сделки спортивный директор турецкого клуба Девин Озек отправился в Лондон на переговоры с представителями "Арсенала".

В прошлом сезоне стамбульский клуб занял второе место в чемпионате Турции. В квалификации Лиги чемпионов команда Моуринью сыграет с лиссабонской "Бенфикой".

Зинченко в АПЛ

Летом 2016 года футболиста за 2,25 млн евро приобрел английский "Манчестер Сити". Первый год Зинченко провел в нидерландском ПСВ на правах аренды. Следующие же пять сезонов отыграл в рядах "горожан".

Под руководством Пепа Гвардиолы получил четыре чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии и четыре Кубка английской лиги.

В 2022-м перебрался в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро, где сначала стал одним из лидеров. Но впоследствии стал терять позиции и место в составе. В сезоне-2024/25 сыграл за "канониров" 23 поединка во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.

Украинцы в турецкой Суперлиге

Если трансфер состоится, Зинченко станет пятым украинцем в чемпионате Турции.

Сейчас три отечественных исполнителя играют за "Трабзонспор" (7-е место по итогам прошлого сезона). Это - Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов.

А в составе "Эюпспора", который в чемпионате-2024/25 финишировал 6-м, выступает Тарас Степаненко.

Ранее рассказали, как Малиновский и юная украинская звезда открыли сезон в Кубке Италии.

Также читайте, как ассист Цыганкова и неожиданный дебют Крапивцова не спасли "Жирону" от фиаско на старте Ла Лиги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Александр Зинченко Чемпионат Англии Арсенал Фенербахче Жозе Моуринью
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия