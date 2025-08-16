Трансфер согласован. Зинченко покидает "Арсенал" и переходит в топ-клуб со звездным тренером

Защитник сборной Украины Александр Зинченко покинет лондонский "Арсенал" и продолжит карьеру в стамбульском "Фенербахче". Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sporx .

Условия сделки

Стамбульский клуб предложил за 28-летнего украинца 10 миллионов евро. После серии переговоров стороны окончательно согласовали детали перехода, и теперь ожидается официальное подтверждение трансфера.

Инициатором подписания Зинченко выступил главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью, который лично настаивает на переходе игрока. Для обсуждения деталей сделки спортивный директор турецкого клуба Девин Озек отправился в Лондон на переговоры с представителями "Арсенала".

В прошлом сезоне стамбульский клуб занял второе место в чемпионате Турции. В квалификации Лиги чемпионов команда Моуринью сыграет с лиссабонской "Бенфикой".

Зинченко в АПЛ

Летом 2016 года футболиста за 2,25 млн евро приобрел английский "Манчестер Сити". Первый год Зинченко провел в нидерландском ПСВ на правах аренды. Следующие же пять сезонов отыграл в рядах "горожан".

Под руководством Пепа Гвардиолы получил четыре чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии и четыре Кубка английской лиги.

В 2022-м перебрался в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро, где сначала стал одним из лидеров. Но впоследствии стал терять позиции и место в составе. В сезоне-2024/25 сыграл за "канониров" 23 поединка во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.

Украинцы в турецкой Суперлиге

Если трансфер состоится, Зинченко станет пятым украинцем в чемпионате Турции.

Сейчас три отечественных исполнителя играют за "Трабзонспор" (7-е место по итогам прошлого сезона). Это - Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов.

А в составе "Эюпспора", который в чемпионате-2024/25 финишировал 6-м, выступает Тарас Степаненко.