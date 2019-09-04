Трансфер Коноплянки обошелся "Шахтеру" в 1,5 млн евро

Донецкий "Шахтер" заплатил немецкому "Шальке" за трансфер полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки 1,5 млн евро. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, тем самым клуб сэкономил 5 млн евро годичной зарплаты футболиста, чей контракт заканчивался летом 2020 года.

При этом авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Коноплянку на данный момент в 6,5 млн евро.

При этом издание напоминает, что Коноплянку перебрался в "Шальке" из испанской "Севильи" летом 2017 года за 12,5 млн евро. Всего за два года в немецком клубе хавбек забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 78 матчах.

Коноплянка стал игроком "Шахтера" 2 сентября. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года. В УПЛ игрок заявлен под 15 номером.

Украинец попрощался со своим бывшим клубом "Шальке" и пожелал ему выйти на первое место в Бундеслиге.

Ранее украинским вингером интересовался "Бешикташ", однако переход в турецкий клуб так и не состоялся. Также сообщалось об интересе со стороны итальянских клубов.

На счету Евгения 21 гол в 82 матчах в футболке сборной Украины.