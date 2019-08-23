ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коноплянка не был трансферной целью "Бешикташа"

Новости » Спорт    23.08.2019 - 13:53
Коноплянка не был трансферной целью "Бешикташа"
Фото: Евгений Коноплянка (twitter.com/s04)

Украинец был лишь отвлекающим маневром

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не был главной трансферной целью "Бешикташа". Как сообщил на своей странице в Twitter турецкий журналист Сердар Саридаг, украинец был отвлекающим маневром для прессы от переговоров с "Тоттенхэмом" по хавбеку Жоржу-Кевину Нкуду.

По его информации, трансфер 24-летнего француза был приоритетным вариантом для турецкого клуба, руководство которого не хотело, чтобы его переход сорвался.

При этом руководство стамбульце готово было подписать Коноплянку, в случае снижения его требований, однако в клубе сомневались, что украинец пойдет на такие условия.

"Бешикташ" долгое время считался фаворитом на трансфер полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки, но в итоге предпочел ему Жоржа-Кевина Нкуду, с которым накануне был подписан четырехлетний контракт.

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провел на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.

В прошлом сезоне он не проходил в основу "Шальке" и провел 21 только матч во всех турнирах, забив гол и отдав две результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский полузащитник близок к переходу в другой стамбульский клуб - "Фенербахче".

"Бешикташ" и "Шальке" не могут сойтись в цене на Коноплянку "Фенербахче" объявил о трансфере, который может ускорить переход Коноплянки
Новости Украины ТоттенхэмтрансферыКоноплянкаБешикташ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь