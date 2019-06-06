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Трансферная стоимость Коноплянки резко упала

Новости » Спорт    06.06.2019 - 13:41
Трансферная стоимость Коноплянки резко упала
Фото: Евгений Коноплянка (ffu.ua)

Лидер сборной Украины теперь стоит всего лишь 6,5 млн евро

Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка резко упал в цене по версии Transfermarkt. Об этом информируется на сайте авторитетного немецкого портала.

До последнего обновления (5 июня 2019 года) вингер стоил 10 млн евро, теперь же его цена - 6,5 млн евро.

В последнем сезоне Бундеслиги Коноплянка провел лишь 13 матчей за "Шальке", забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Сейчас Коноплянка находится в расположении сборной Украины, которая проведет важные поединки в отборе на Евро-2020.

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