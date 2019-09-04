Трансфер Коноплянки обійшовся "Шахтарю" в 1,5 млн євро

Донецький "Шахтар" заплатив німецькому "Шальке" за трансфер півзахисника збірної України Євгена Коноплянки 1,5 млн євро. Про це повідомляє Bild.

Як зазначає видання, тим самим клуб заощадив 5 млн євро річної зарплати футболіста, контракт якого закінчувався влітку 2020 року.

При цьому авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює Коноплянку на даний момент в 6,5 млн євро.

При цьому видання нагадує, що Коноплянку перебрався у "Шальке" з іспанської "Севільї" влітку 2017 роки за 12,5 млн євро. Всього за два роки в німецькому клубі хавбек забив 13 голів і зробив 9 результативних передач в 78 матчах.

Коноплянка став гравцем "Шахтаря" 2 вересня. Угода з футболістом розрахована на 3 роки. В УПЛ гравець заявлений під 15 номером.

Українець попрощався зі своїм колишнім клубом "Шальке" і побажав йому вийти на перше місце в Бундеслізі.

Раніше українським вінгером цікавився "Бешикташ", однак перехід в турецький клуб так і не відбувся. Також повідомлялося про інтерес з боку італійських клубів

На рахунку Євгена 21 гол в 82 матчах у футболці збірної України..