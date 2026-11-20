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Цієї ночі, 20 листопада, була одна з найпотужніших атак. Росія запустила по Україні 80 крилатих ракет та до 20 балістичних.

Як передає РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.