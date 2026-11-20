В Одесі тимчасово зупинився рух електротранспорту. Не ходять ні трамваї, ні тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Одесміськелектротранс" у Facebook.

"Дякуємо кожному працівнику за небайдужість, відповідальність і важку роботу. Одеса тримається завдяки людям, які щодня працюють заради неї", - наголосили в ОМР.

19 листопада прес-служба Одеської міської ради повідомила , що комунальні служби працювали над ліквідацією наслідків атак РФ два дні поспіль:

Пізніше у ДСНС показали фото й відео наслідків атаки по місту.

18 листопада ворожі війська завдали потрійного удару по центру Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди.

РФ регулярно атакує Одесу та Одеську область. Лише 16 листопада росіяни вдарили по об'єктах ДТЕК , залишивши без світла 52,2 тисячі родин.

"Про відновлення руху повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння", - підсумували у КП "Одесміськелектротранс".

Пасажирам пояснили, що така ситуація склалась " через відключення електроенергії ".

О 10:51 п'ятниці, 20 листопада, мешканців і гостей Одеси попередили, що в місті тимчасово призупинено рух електротранспорту:

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що цієї ночі - 20 листопада - була одна з найпотужніших атак (РФ запустила по Україні близько 100 ракет).

Українцям повідомили, що ППО збила три балістичні ракети (всього в ударі їх було близько 20).

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