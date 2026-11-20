Трамваї і тролейбуси в Одесі тимчасово зупинились: що повідомили пасажирам
В Одесі тимчасово зупинився рух електротранспорту. Не ходять ні трамваї, ні тролейбуси.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Одесміськелектротранс" у Facebook.
Чому електротранспорт в Одесі зупинився
О 10:51 п'ятниці, 20 листопада, мешканців і гостей Одеси попередили, що в місті тимчасово призупинено рух електротранспорту:
- усіх трамваїв;
- усіх тролейбусів.
Пасажирам пояснили, що така ситуація склалась "через відключення електроенергії".
"Про відновлення руху повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння", - підсумували у КП "Одесміськелектротранс".
Повідомлення про призупинення руху електротранспорту (скриншот: facebook.com/kp.oget)
Наслідки ворожих атак в Одесі
РФ регулярно атакує Одесу та Одеську область. Лише 16 листопада росіяни вдарили по об'єктах ДТЕК, залишивши без світла 52,2 тисячі родин.
18 листопада ворожі війська завдали потрійного удару по центру Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди.
Пізніше у ДСНС показали фото й відео наслідків атаки по місту.
19 листопада прес-служба Одеської міської ради повідомила, що комунальні служби працювали над ліквідацією наслідків атак РФ два дні поспіль:
- прибирали уламки;
- розчищали території;
- допомагали мешканцям;
- повертали вулицям міста порядок.
"Дякуємо кожному працівнику за небайдужість, відповідальність і важку роботу. Одеса тримається завдяки людям, які щодня працюють заради неї", - наголосили в ОМР.
Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що цієї ночі - 20 листопада - була одна з найпотужніших атак (РФ запустила по Україні близько 100 ракет).
Українцям повідомили, що ППО збила три балістичні ракети (всього в ударі їх було близько 20).
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