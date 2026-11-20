Трамваи и троллейбусы в Одессе временно остановились: что сообщили пассажирам
В Одессе временно остановилось движение электротранспорта. Не ходят ни трамваи, ни троллейбусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в Facebook.
Почему электротранспорт в Одессе остановился
В 10:51 пятницы, 20 ноября, жителей и гостей Одессы предупредили, что в городе временно приостановлено движение электротранспорта:
- всех трамваев;
- всех троллейбусов.
Пассажирам объяснили, что такая ситуация сложилась "из-за отключения электроэнергии".
"О возобновлении движения сообщим дополнительно. Спасибо за понимание", - подытожили в КП "Одесгорэлектротранс".
Сообщение о приостановлении движения электротранспорта (скриншот: facebook.com/kp.oget)
Последствия вражеских атак в Одессе
Россия регулярно атакует Одессу и Одесскую область. Лишь 16 ноября россияне ударили по объектам ДТЭК, оставив без света 52,2 тысяч семей.
18 ноября вражеские войска нанесли тройной удар по центру Одессы, в результате чего погибли и пострадали люди.
Позже в ГСЧС показали фото и видео последствий атаки по городу.
19 ноября пресс-служба Одесского городского совета сообщила, что коммунальные службы работали над ликвидацией последствий атак РФ два дня подряд:
- убирали обломки;
- расчищали территории;
- помогали жителям;
- возвращали улицам города порядок.
"Благодарим каждого работника за неравнодушие, ответственность и тяжелую работу. Одесса держится благодаря людям, которые ежедневно работают ради нее", - подчеркнули в ОГС.
Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что этой ночью - 20 ноября - была одна из самых мощных атак (РФ запустила по Украине около 100 ракет).
Украинцам сообщили, что ПВО сбила три баллистических ракеты (всего в ударе их было около 20).
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