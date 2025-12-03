Трампу запропонували вигнати Мадуро до однієї з найбагатших країн світу, - NYP

За даними джерел, близьких до адміністрації США, державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути можливість переїзду 63-річного Мадуро до Катару.

"Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ люблять робити подібні речі. Це допомагає налагоджувати стосунки зі США" - повідомляє джерело.

Ці країни конкурують один з одним за беззаперечну прихильність США.

При цьому інсайдери наполягають, що Мадуро наразі не купує особняки в Досі, а обговорення Катару як потенційного притулку є виключно дипломатичним кроком.

Раніше країна вже допомагала укладати мирні угоди, зокрема між Ізраїлем та ХАМАС, і приймала високопоставлених лідерів у конфліктних регіонах.

Минулого тижня Трамп провів розмову з Мадуро, наказавши йому піти у відставку.

За повідомленнями, лідер Венесуели запропонував передати повноваження своєму віце-президенту та отримати амністію для себе та союзників.

Одночасно адміністрація США визнала Мадуро та його союзників членами іноземної терористичної організації, що дало можливість виправдати удари по човнах у Карибському басейні, підозрюваних у торгівлі наркотиками.

Прес-секретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що ці дії були виправдані "самообороною для захисту американців та життєво важливих інтересів Сполучених Штатів".

Карибська криза

Протягом 2025 року США значно активізували військову присутність у Карибському морі та східній частині Тихого океану, здійснюючи удари по підозрюваних у контрабанді наркотиків суднах.

Останні дії створили тиск на Мадуро та його оточення, одночасно відкривши можливості для дипломатичного виходу через нейтральну країну.

Розгляд Катару як потенційного притулку демонструє поєднання військового, економічного та політичного тиску, спрямованого на мирне завершення конфлікту без наземної інтервенції США.