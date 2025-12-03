Трампу предложили выгнать Мадуро в одну из самых богатых стран мира, - NYP

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает военное и политическое давление на Венесуэльский режим, чтобы заставить его к отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
По данным источников, близких к администрации США, государственный секретарь Марко Рубио предложил рассмотреть возможность переезда 63-летнего Мадуро в Катар.
"Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ любят делать подобные вещи. Это помогает налаживать отношения с США" - сообщает источник.
Эти страны конкурируют друг с другом за безоговорочную благосклонность США.
При этом инсайдеры настаивают, что Мадуро пока не покупает особняки в Дохе, а обсуждение Катара как потенциального убежища является исключительно дипломатическим шагом.
Ранее страна уже помогала заключать мирные соглашения, в частности между Израилем и ХАМАС, и принимала высокопоставленных лидеров в конфликтных регионах.
На прошлой неделе Трамп провел разговор с Мадуро, приказав ему уйти в отставку.
По сообщениям, лидер Венесуэлы предложил передать полномочия своему вице-президенту и получить амнистию для себя и союзников.
Одновременно администрация США признала Мадуро и его союзников членами иностранной террористической организации, что дало возможность оправдать удары по лодкам в Карибском бассейне, подозреваемых в торговле наркотиками.
Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что эти действия были оправданы "самообороной для защиты американцев и жизненно важных интересов Соединенных Штатов".
В течение 2025 года США значительно активизировали военное присутствие в Карибском море и восточной части Тихого океана, осуществляя удары по подозреваемым в контрабанде наркотиков судам.
Последние действия создали давление на Мадуро и его окружение, одновременно открыв возможности для дипломатического выхода через нейтральную страну.
Рассмотрение Катара как потенциального убежища демонстрирует сочетание военного, экономического и политического давления, направленного на мирное завершение конфликта без наземной интервенции США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти вскоре начнут меры для остановки венесуэльских наркоторговцев на суше, отметив, что это будет легче организовать, чем морской контроль.
Также мы писали, что для борьбы с наркокартелями США будут использовать авиабазу Сан-Исидро и аэропорт Лас-Америкас в Доминиканской Республике.
Трамп отмечал, что борьба с наркотиками, является одним из его приоритетов, а главным "наркобароном" он считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро.