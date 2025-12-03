Трампу предложили выгнать Мадуро в одну из самых богатых стран мира, - NYP

По данным источников, близких к администрации США, государственный секретарь Марко Рубио предложил рассмотреть возможность переезда 63-летнего Мадуро в Катар.

"Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ любят делать подобные вещи. Это помогает налаживать отношения с США" - сообщает источник.

Эти страны конкурируют друг с другом за безоговорочную благосклонность США.

При этом инсайдеры настаивают, что Мадуро пока не покупает особняки в Дохе, а обсуждение Катара как потенциального убежища является исключительно дипломатическим шагом.

Ранее страна уже помогала заключать мирные соглашения, в частности между Израилем и ХАМАС, и принимала высокопоставленных лидеров в конфликтных регионах.

На прошлой неделе Трамп провел разговор с Мадуро, приказав ему уйти в отставку.

По сообщениям, лидер Венесуэлы предложил передать полномочия своему вице-президенту и получить амнистию для себя и союзников.

Одновременно администрация США признала Мадуро и его союзников членами иностранной террористической организации, что дало возможность оправдать удары по лодкам в Карибском бассейне, подозреваемых в торговле наркотиками.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что эти действия были оправданы "самообороной для защиты американцев и жизненно важных интересов Соединенных Штатов".

Карибский кризис

В течение 2025 года США значительно активизировали военное присутствие в Карибском море и восточной части Тихого океана, осуществляя удары по подозреваемым в контрабанде наркотиков судам.

Последние действия создали давление на Мадуро и его окружение, одновременно открыв возможности для дипломатического выхода через нейтральную страну.

Рассмотрение Катара как потенциального убежища демонстрирует сочетание военного, экономического и политического давления, направленного на мирное завершение конфликта без наземной интервенции США.