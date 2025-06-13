Трампу заборонили розгортати Нацгвардію для зупинення протестів в Лос-Анджелесі

Американський суддя тимчасово заборонив президенту Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі.

На думку судді, протести в місті не можна вважати повстанням, як це стверджував Трамп, виправдовуючи розгортання військ для посилення імміграційного контролю.

Вирок суду

Окружний суддя Чарльз Брейєр із Сан-Франциско видав розпорядження, яке повертає контроль над Нацгвардією губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому. Він особисто подав позов, щоб обмежити дії федеральних військ.

"Суд щойно підтвердив те, що ми всі знаємо: військові мають бути на полі бою, а не на вулицях нашого міста", - заявив губернатор Каліфорнії.

Суперечка навколо протестів і розгортання військ вирішена

Суддя Брейєр заявив, що протести в Лос-Анджелесі не можна вважати "повстанням".

Дональд Трамп вважав інакше і виправдовував розгортання військ саме цим.

Губернатор Ньюсом закликав Трампа припинити мілітаризацію міста і назвав дії президента проявом авторитаризму.