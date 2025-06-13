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Трампу запретили использовать Нацгвардию для остановки протестов в Лос-Анджелесе

Фото: Нью-Йорк протесты (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Суд запретил Трампу развертывать Нацгвардию в Лос-Анджелесе. Федеральные войска вернутся под контроль губернатора в полдень пятницы, 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, а также губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в сети Х.

Американский судья временно запретил президенту Дональду Трампу развертывать войска Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

По мнению судьи, протесты в городе нельзя считать восстанием, как это утверждал Трамп, оправдывая развертывание войск для усиления иммиграционного контроля.

Приговор суда

Окружной судья Чарльз Брейер из Сан-Франциско издал распоряжение, которое возвращает контроль над Нацгвардией губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Он лично подал иск, чтобы ограничить действия федеральных войск.

"Суд только что подтвердил то, что мы все знаем: военные должны быть на поле боя, а не на улицах нашего города", - заявил губернатор Калифорнии.

Спор вокруг протестов и развертывания войск решен

Судья Брейер заявил, что протесты в Лос-Анджелесе нельзя считать "восстанием".

Дональд Трамп считал иначе и оправдывал развертывание войск именно этим.

Губернатор Ньюсом призвал Трампа прекратить милитаризацию города и назвал действия президента проявлением авторитаризма.

 

Напомним, что неделю назад в районах Compton и Paramount в Лос-Анджелесе, а также других городах штата Калифорния, вспыхнули массовые акции протеста. Причиной стало большое количество задержаний мигрантов Иммиграционной и таможенной службой (ICE).

Для прекращения акций, Трамп распорядился направить в город 2000 солдат Нацгвардии и 700 морских пехотинцев. Решение было принято без согласования с губернатором Ньюсомом.

Войска Национальной гвардии прибыли в Лос-Анджелес 8 июня, что вызвало острое противостояние с руководством Калифорнии.

Трамп пригрозил жестким силовым разгоном протестов в случае неуважения к правоохранителям.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампНацгвардия