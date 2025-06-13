Трампу запретили использовать Нацгвардию для остановки протестов в Лос-Анджелесе

Американский судья временно запретил президенту Дональду Трампу развертывать войска Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

По мнению судьи, протесты в городе нельзя считать восстанием, как это утверждал Трамп, оправдывая развертывание войск для усиления иммиграционного контроля.

Приговор суда

Окружной судья Чарльз Брейер из Сан-Франциско издал распоряжение, которое возвращает контроль над Нацгвардией губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Он лично подал иск, чтобы ограничить действия федеральных войск.

"Суд только что подтвердил то, что мы все знаем: военные должны быть на поле боя, а не на улицах нашего города", - заявил губернатор Калифорнии.

Суд только что подтвердил то, что мы все знаем: Военным место на поле боя, а не на улицах нашего города.



Прекратите ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса сейчас, @realDonaldTrump.



Отказ от этого только подтвердит ваши авторитарные тенденции.



Страна смотрит. pic.twitter.com/mqIbYRnPKb - Губернатор Гэвин Ньюсом (@CAgovernor) 13 июня 2025 года

Спор вокруг протестов и развертывания войск решен

Судья Брейер заявил, что протесты в Лос-Анджелесе нельзя считать "восстанием".

Дональд Трамп считал иначе и оправдывал развертывание войск именно этим.

Губернатор Ньюсом призвал Трампа прекратить милитаризацию города и назвал действия президента проявлением авторитаризма.