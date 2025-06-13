Трампу запретили использовать Нацгвардию для остановки протестов в Лос-Анджелесе

Суд запретил Трампу развертывать Нацгвардию в Лос-Анджелесе. Федеральные войска вернутся под контроль губернатора в полдень пятницы, 13 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, а также губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в сети Х.
Американский судья временно запретил президенту Дональду Трампу развертывать войска Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
По мнению судьи, протесты в городе нельзя считать восстанием, как это утверждал Трамп, оправдывая развертывание войск для усиления иммиграционного контроля.
Окружной судья Чарльз Брейер из Сан-Франциско издал распоряжение, которое возвращает контроль над Нацгвардией губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Он лично подал иск, чтобы ограничить действия федеральных войск.
"Суд только что подтвердил то, что мы все знаем: военные должны быть на поле боя, а не на улицах нашего города", - заявил губернатор Калифорнии.
Суд только что подтвердил то, что мы все знаем: Военным место на поле боя, а не на улицах нашего города.- Губернатор Гэвин Ньюсом (@CAgovernor) 13 июня 2025 года
Прекратите ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса сейчас, @realDonaldTrump.
Отказ от этого только подтвердит ваши авторитарные тенденции.
Страна смотрит. pic.twitter.com/mqIbYRnPKb
Судья Брейер заявил, что протесты в Лос-Анджелесе нельзя считать "восстанием".
Дональд Трамп считал иначе и оправдывал развертывание войск именно этим.
Губернатор Ньюсом призвал Трампа прекратить милитаризацию города и назвал действия президента проявлением авторитаризма.
Напомним, что неделю назад в районах Compton и Paramount в Лос-Анджелесе, а также других городах штата Калифорния, вспыхнули массовые акции протеста. Причиной стало большое количество задержаний мигрантов Иммиграционной и таможенной службой (ICE).
Для прекращения акций, Трамп распорядился направить в город 2000 солдат Нацгвардии и 700 морских пехотинцев. Решение было принято без согласования с губернатором Ньюсомом.
Войска Национальной гвардии прибыли в Лос-Анджелес 8 июня, что вызвало острое противостояние с руководством Калифорнии.
Трамп пригрозил жестким силовым разгоном протестов в случае неуважения к правоохранителям.
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