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"Терпіти цього не буду". Трамп пригрозив протестувальникам у Лос-Анджелесі

США, Вівторок 10 червня 2025 01:52
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"Терпіти цього не буду". Трамп пригрозив протестувальникам у Лос-Анджелесі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США заявили про миттєву відповідь, якщо протестувальники в Лос-Анджелесі проявлятимуть неповагу до Нацгвардії. Не виключається і силовий метод впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

Так, президент США Дональд Трамп пообіцяв застосувати суворі заходи проти демонстрантів у випадку, якщо вони виявляють неповагу до Національної гвардії США.

Неповага до Національної гвардії

За словами Дональда Трампа, протестувальники у Лос-Анджелесі нібито регулярно плюють в обличчя національним гвардійцям та правоохоронцям, які намагаються забезпечити порядок на вулицях міста.

Президент заявив, що військовим доводиться терпіти таку зневагу, але він не збирається миритися з цим:

"Цим патріотам кажуть, що вони повинні це терпіти, бо таке життя. Але не в адміністрації Трампа", - написав він у Truth Social.

Ультиматум від Трампа

"Якщо вони плюватимуть, ми битимемо. І я обіцяю, що їм дістанеться більше, ніж будь-коли раніше. Така неповага неприпустима!" - підкреслив Трамп.

Таким чином, Дональд Трамп натякнув на можливе застосування сили й пообіцяв, що адміністрація дасть протестувальникам "жорстку відповідь".

Звинувачення на адресу губернатора Каліфорнії

У своїй заяві Дональд Трамп також напряму звинуватив губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у тому, що зараз відбувається на вулицях Лос-Анджелеса.

За словами президента, саме політика Ньюсома призвела до "катастрофічних заворушень".

"Це заява президента США щодо катастрофічних заворушень у Лос-Анджелесі, спричинених Гевіном Ньюсомом", - написав Трамп.

Цим Трамп натякнув, що губернатор не контролює ситуацію, а його дії (або бездіяльність) лише загострюють конфлікт.

Що відомо про протести у Лос-Анжелесі

Протести мігрантів проти рейдів ICE почались 6 червня й згодом перейшли у зіткнення з правоохоронцями у центральних районах, таких як Compton і Paramount.

Через масові акції протестів президент Трамп застосував право федеральної влади та направив до Лос-Анжелеса 2000 солдатів Нацгвардії і 700 морських піхотинців без погодження з губернатором Ньюсомом.

За декілька днів із сутичками арештовано понад 190 осіб, поранено журналістів (британського фотографа й австралійську репортерку) гумовими кулями та сльозогінним газом.

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Сполучені Штати Америки Нацгвардія Дональд Трамп
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