"Терпіти цього не буду". Трамп пригрозив протестувальникам у Лос-Анджелесі
В США заявили про миттєву відповідь, якщо протестувальники в Лос-Анджелесі проявлятимуть неповагу до Нацгвардії. Не виключається і силовий метод впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа у своїй соцмережі Truth Social.
Так, президент США Дональд Трамп пообіцяв застосувати суворі заходи проти демонстрантів у випадку, якщо вони виявляють неповагу до Національної гвардії США.
Неповага до Національної гвардії
За словами Дональда Трампа, протестувальники у Лос-Анджелесі нібито регулярно плюють в обличчя національним гвардійцям та правоохоронцям, які намагаються забезпечити порядок на вулицях міста.
Президент заявив, що військовим доводиться терпіти таку зневагу, але він не збирається миритися з цим:
"Цим патріотам кажуть, що вони повинні це терпіти, бо таке життя. Але не в адміністрації Трампа", - написав він у Truth Social.
Ультиматум від Трампа
"Якщо вони плюватимуть, ми битимемо. І я обіцяю, що їм дістанеться більше, ніж будь-коли раніше. Така неповага неприпустима!" - підкреслив Трамп.
Таким чином, Дональд Трамп натякнув на можливе застосування сили й пообіцяв, що адміністрація дасть протестувальникам "жорстку відповідь".
Звинувачення на адресу губернатора Каліфорнії
У своїй заяві Дональд Трамп також напряму звинуватив губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у тому, що зараз відбувається на вулицях Лос-Анджелеса.
За словами президента, саме політика Ньюсома призвела до "катастрофічних заворушень".
"Це заява президента США щодо катастрофічних заворушень у Лос-Анджелесі, спричинених Гевіном Ньюсомом", - написав Трамп.
Цим Трамп натякнув, що губернатор не контролює ситуацію, а його дії (або бездіяльність) лише загострюють конфлікт.
Що відомо про протести у Лос-Анжелесі
Протести мігрантів проти рейдів ICE почались 6 червня й згодом перейшли у зіткнення з правоохоронцями у центральних районах, таких як Compton і Paramount.
Через масові акції протестів президент Трамп застосував право федеральної влади та направив до Лос-Анжелеса 2000 солдатів Нацгвардії і 700 морських піхотинців без погодження з губернатором Ньюсомом.
За декілька днів із сутичками арештовано понад 190 осіб, поранено журналістів (британського фотографа й австралійську репортерку) гумовими кулями та сльозогінним газом.
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