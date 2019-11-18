Трампу предложили дать показания по делу об импичменте

Фото: Дональд Трамп (The White House)

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси предложила Трампу выступить в деле об его импичменте

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси предложила президенту США Дональду Трампу дать показания по делу об его импичменте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, если у президента есть информация, которая оправдывает его, то в Палате представителей ожидают ее получить.

"Трамп мог бы прийти просто в Комитет (по вопросам разведки, ведущий расследование - ред.) и рассказать всю правду, которую он хочет, если пожелает", - заявила Пелоси.

Приглашение Дональда Трампа для дачи показания поддержал и глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

"Если Дональд Трамп не согласен с тем, что он слышит, или ему не нравится то, что он слышит, он не должен твитить об этом. Он должен предстать перед комитетом и свидетельствовать под присягой. И так же он должен позволить своему окружению предстать перед комитетом и свидетельствовать под присягой", - заявил Шумер.

Напомним, сотрудник посольства Соединенных Штатов в Украине Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине.

14 ноября в Конгрессе состоялись первые публичные слушания по делу об импичменте америкнаского президента Дональда Трампа. Публичные показания перед комитетами Палаты представителей США дали бывшая глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель государственного секретаря Джордж Кент.