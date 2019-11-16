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Трамп интересовался делом Байдена в Украине, - дипломат США

Новости » Политика     16.11.2019 - 10:44
Трамп интересовался делом Байдена в Украине, - дипломат США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Дипломат подтверждает, что Трамп летом 2019 интересовался делом Байдена

Президент США Дональд Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине. Об этом на закрытой встрече с конгрессменами заявил сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс, передает The New York Times.

В частности, на закрытой встрече Холмс подтвердил факт телефонного разговора Трампа с постпредом США при ЕС Гордоном Сондлендом, в котором президент США интересовался делом Байдена. По словам Холмса, 26 июля он был в ресторане вместе с Сондлендом, когда ему позвонил Трамп.

Дипломат утверждает, что президент США спрашивал у Сондленда, намерен ли президент Украины Владимир Зеленский начать расследование по делу Байдена. Постпред США заверил Трампа, что Зеленский якобы готов выполнить любые требования Вашингтона.

По словам Холмса, после телефонного разговора он спросил у Сондленда, как Трамп относится к Украине, на что тот ответил, что президента США интересует лишь расследование по делу Байдена, а судьба Украины совершенно не волнует. Дипломат после этого сразу же уведомил о произошедшем Уильяма Тейлора.

Напомним, вчера была опубликована стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского. Президент США, в частности, в апреле поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил его в Вашингтон.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф БайденДональд Трамп
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