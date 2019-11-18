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Трампу запропонували дати свідчення у справі про імпічмент

Новини » Політика     18.11.2019 - 15:53
Трампу запропонували дати свідчення у справі про імпічмент
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Спікер Конгресу США Ненсі Пелосі запропонувала Трампу виступити у справі про його імпічмент

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі запропонувала президенту США Дональду Трампу дати свідчення у справі про його імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За її словами, якщо у президента є інформація, яка виправдовує його, то в Палаті представників очікують її отримати.

"Трамп міг би прийти просто в Комітет (з питань розвідки, ведучий розслідування ред.) і розповісти всю правду, яку він хоче, якщо побажає", - заявила Пелосі.

Запрошення Дональда Трампа для дачі показання підтримав і глава демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

"Якщо Дональд Трамп не згоден з тим, що він чує, або йому не подобається те, що він чує, він не повинен твітів про це. Він повинен постати перед комітетом і свідчити під присягою. І так само він повинен дозволити своєму оточенню постати перед комітетом і свідчити під присягою", - заявив Шумер.

Нагадаємо, співробітник посольства Сполучених Штатів в Україні Девід Холмс розповів в Конгресі, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.

14 листопада в Конгресі відбулися перші публічні слухання у справі про імпічмент америкнаского президента Дональда Трампа. Публічні свідчення перед комітетами Палати представників США дали колишня глава дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент.

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