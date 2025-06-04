"Трампу подобаються угоди". Зеленський розповів про нову ідею щодо закупівлі зброї в США

Нова схема закупівлі зброї в США передбачає укладення окремої угоди з використанням раніше виділених Україні коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Моя була пропозиція наступна. У нас є гроші недовикористані, вони є у нас, нічого нового не потрібно, які були проголосовані Конгресом минулого року. Ми хотіли б їх використати. Але при цьому ми показуємо, що можемо використати, а можемо окрему сильну оборонну угоду й окремі додаткові гроші, тому що президенту (США Доанльду, - ред.) Трампу подобаються угоди", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що для України це може стати ще одним шансом отримати зброю, яка так потрібна на фронті.
"Для нас це може бути win-win, важлива зброя, яка нам потрібна. Головні питання виписані, яка зброя, в якій кількості. Я не бачу тут серйозних викликів, тому що в цій угоді ми хочемо взяти ту зброю, яку, наприклад, представники Близького Сходу купували в той чи інший час в більших обсягах. Тому я не бачку, що ми просимо щось фантастичне. Залежить тут від президента Трампа", - пояснив він.
Зауважимо, що початку минулого місяця стало відомо, що Держдепартамент США надіслав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт озброєння в Україну на суму щонайменше 50 мільйонів доларів.
Це стало першим схваленим контрактом на продаж зброї за президентства Дональда Трампа. Варто зауважити, що після його повернення до Білого дому нові пакети військової допомоги Україні ще не фіксувалися.
Окрім цього Сполучені Штати Америки схвалили передачу ракет із Німеччини в Україну. Йдеться про понад дві сотні одиниць.
Водночас днями Зеленський розповів, що Україна хоче укласти з США угоду про зброю. Під час своєї заяви президент назвав ключову деталь цієї угоди.
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