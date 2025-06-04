"Трампу подобаються угоди". Зеленський розповів про нову ідею щодо закупівлі зброї в США

"Моя була пропозиція наступна. У нас є гроші недовикористані, вони є у нас, нічого нового не потрібно, які були проголосовані Конгресом минулого року. Ми хотіли б їх використати. Але при цьому ми показуємо, що можемо використати, а можемо окрему сильну оборонну угоду й окремі додаткові гроші, тому що президенту (США Доанльду, - ред.) Трампу подобаються угоди", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що для України це може стати ще одним шансом отримати зброю, яка так потрібна на фронті.

"Для нас це може бути win-win, важлива зброя, яка нам потрібна. Головні питання виписані, яка зброя, в якій кількості. Я не бачу тут серйозних викликів, тому що в цій угоді ми хочемо взяти ту зброю, яку, наприклад, представники Близького Сходу купували в той чи інший час в більших обсягах. Тому я не бачку, що ми просимо щось фантастичне. Залежить тут від президента Трампа", - пояснив він.