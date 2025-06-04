"Трампу нравятся сделки". Зеленский рассказал о новой идее по закупке оружия у США

Новая схема закупки оружия в США предусматривает заключение отдельного соглашения с использованием ранее выделенных Украине средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Мое было предложение следующее. У нас есть деньги недоиспользованные, они есть у нас, ничего нового не нужно, которые были проголосованы Конгрессом в прошлом году. Мы хотели бы их использовать. Но при этом мы показываем, что можем использовать, а можем отдельное сильное оборонное соглашение и отдельные дополнительные деньги, потому что президенту (США Доанльду, - ред.) Трампу нравятся соглашения", - отметил президент.
Зеленский отметил, что для Украины это может стать еще одним шансом получить оружие, которое так нужно на фронте.
"Для нас это может быть win-win, важное оружие, которое нам нужно. Главные вопросы выписаны, какое оружие, в каком количестве. Я не вижу здесь серьезных вызовов, потому что в этом соглашении мы хотим взять то оружие, которое, например, представители Ближнего Востока покупали в то или иное время в больших объемах. Поэтому я не бачку, что мы просим что-то фантастическое. Зависит здесь от президента Трампа", - пояснил он.
Заметим, что в начале прошлого месяца стало известно, что Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт вооружения в Украину на сумму не менее 50 миллионов долларов.
Это стало первым одобренным контрактом на продажу оружия при президентстве Дональда Трампа. Стоит заметить, что после его возвращения в Белый дом новые пакеты военной помощи Украине еще не фиксировались.
Кроме этого Соединенные Штаты Америки одобрили передачу ракет из Германии в Украину. Речь идет о более двух сотнях единиц.
В то же время на днях Зеленский рассказал, что Украина хочет заключить с США соглашение об оружии. Во время своего заявления президент назвал ключевую деталь этого соглашения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.