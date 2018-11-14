Трампу напомнили о правилах приличия после критики в адрес Макрона

Фото: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (elysee.fr)

По словам пресс-секретаря французского правительства, замечания Трампа в день 13 ноября были неуместны

Пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво в среду, 14 ноября, напомнил президенту США Дональду Трампу о соблюдении правил приличия в ответ на критику президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Вчера было 13 ноября, и мы вспоминали 130 человек, которые были убиты три года назад в Париже и Сен-Дени (теракты 13 ноября 2015 года - ред). Нападения, произошедшие 13 ноября 2015 года, совершенные сетью исламских боевиков, были самыми кровавыми на французской земле со времен Второй мировой войны. И я отвечу на английском: "правила приличия" были бы уместны", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник, 13 ноября, разместил серию критикующих твиттов в адрес президента Франции Макрона. Она началась с того, что американский лидер гневно прокомментировал его инициативу о создании собственной армии для защиты Европы от Штатов, РФ и Китая.

После Трамп отметил, что у президента Франции Эммануэля Макрона очень низкий рейтинг одобрения в его стране. Трамп заявил, что Макрона поддерживают лишь 26% французов. Он также подчеркнул, что во Франции уровень безработицы составляет почти 10%.