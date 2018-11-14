Трампу нагадали про правила пристойності після критики на адресу Макрона

Фото: Дональд Трамп и Еммануель Макрон (elysee.fr)

За словами прес-секретаря французького уряду, зауваження Трампа в день 13 листопада були недоречні

Прес-секретар уряду Франції Бенжамен Гріво у середу, 14 листопада, нагадав президенту США Дональду Трампу про дотримання правил пристойності у відповідь на критику президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Вчора було 13 листопада, і ми згадували 130 осіб, які були вбиті три роки тому в Парижі і Сен-Дені (теракти 13 листопада 2015 року - ред). Напади, що відбулися 13 листопада 2015 року, вчинені мережею ісламських бойовиків, були найкривавішими на французькій землі з часів Другої світової війни. І я відповім англійською: "правила пристойності" були б доречні", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 13 листопада, розмістив серію критикують твітти на адресу президента Франції Макрона. Вона почалася з того, що американський лідер гнівно прокоментував його ініціативу про створення власної армії для захисту Європи від Штатів, РФ та Китаю.

Після Трамп зазначив, що у президента Франції Еммануеля Макрона дуже низький рейтинг схвалення в його країні. Трамп заявив, що Макрона підтримують лише 26% французів. Він також підкреслив, що у Франції рівень безробіття становить майже 10%.