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Трампу 80 років: чи існують юридичні обмеження за віком для президента США

07:15 14.06.2026 Нд
2 хв
Трамп уже побив рекорд свого попередника - Джо Байдена
aimg Мілан Лєліч
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Сьогодні президент США Дональд Трамп відзначає свій 80-літній ювілей. Він вже став найстаршим лідером Америки в історії.

Чи існують в США обмеження за віком для президентів, - розповідає РБК-Україна.

На момент обрання президентом США вдруге, у 2024 році, Трампу вже було 78 років. Тим самим він побив рекорд свого попередника Джо Байдена, який обрався президентом у віці 77 років.

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Верхньої планки немає

Конституція США містить обмеження лише щодо мінімального віку, необхідного для обрання президентом - 35 років. Верхнього ж вікового обмеження немає.

Тож у випадку, якщо Трамп добуде свою президентську каденцію до кінця, до січня 2029 року, на той момент йому виповниться вже 83 роки. Тим самим він знову поб'є рекорд Джо Байдена, якому на момент складання президентських повноважень було 82 роки.

Для порівняння - наймолодший президент США Теодор Рузвельт (1901-1909) вступив на посаду у віці 42 роки.

Зазначимо, що зараз у найвищій лізі американської політики є й старші за Трампа діячі. Приміром, сенатору від Айови Чаку Гресслі вже 92 роки, він безперервно працює в Сенаті з 1981-го, а його поточна каденція триватиме до початку 2029-го.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп