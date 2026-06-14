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Трампу 80 лет: существуют ли юридические ограничения по возрасту для президента США

07:15 14.06.2026 Вс
2 мин
Трамп уже побил рекорд своего предшественника - Джо Байдена
aimg Милан Лелич
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Сегодня президент США Дональд Трамп отмечает свой 80-летний юбилей. Он уже стал самым пожилым лидером Америки в истории.

Существуют ли в США ограничения по возрасту для президентов, - розповідає РБК-Украина.

На момент избрания президентом США во второй раз, в 2024 году, Трампу уже было 78 лет. Тем самым он побил рекорд своего предшественника Джо Байдена, который избрался президентом в возрасте 77 лет.

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Верхней планки нет

Конституция США содержит ограничения только относительно минимального возраста, необходимого для избрания президентом - 35 лет. Верхнего же возрастного ограничения нет.

Поэтому в случае, если Трамп добудет свою президентскую каденцию до конца, до января 2029 года, на тот момент ему исполнится уже 83 года. Тем самым он снова побьет рекорд Джо Байдена, которому на момент сложения президентских полномочий было 82 года.

Для сравнения - самый молодой президент США Теодор Рузвельт (1901-1909) вступил в должность в возрасте 42 года.

Отметим, что сейчас в высшей лиге американской политики есть и деятели старше Трампа. К примеру, сенатору от Айовы Чаку Грессли уже 92 года, он непрерывно работает в Сенате с 1981-го, а его текущая каденция продлится до начала 2029-го.

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