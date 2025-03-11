У Трампа зробили заяву про переговори у Саудівській Аравії з Україною

У Білому домі заявили, що зустріч між США та Україною у Саудівській Аравії 11 березня була "продуктивною" та мала позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла на запитання щодо сьогоднішніх переговорів між представниками США та України у Джидді.

Вона зазначила, що отримані протягом дня новини з цієї зустрічі є позитивними, а самі переговори були "продуктивними".

Левітт також зазначила, що держсекретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц нададуть оновлену інформацію після зустрічі.

Переговори України та США

Нагадаємо, українські та американські чиновники сьогодні, 11 березня, проводять переговори в Саудівській Аравії. Ключовими темами є завершення війни Росії проти України, а також відносини України та США.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що переговори почалися конструктивно. Водночас детальніших деталей він поки що не розкривав.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч топ-чиновників України та США в Саудівській Аравії є можливістю для досягнення миру і поліпшення відносин Києва та Вашингтона.

Тим часом у Держдепі США заявили про "фантастичні новини" від переговорів США та України в Саудівській Аравії.

"Дуже хвилюючий день. День, який може багато значити для людей в усьому світі, коли йдеться про важливе. Очікуємо фантастичні новини для людства, тому що ми дуже оптимістично налаштовані, бо знаємо, що стоїть на кону", - заявила спікер Держдепу Теммі Брюс.