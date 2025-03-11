У Держдепі заявили про "фантастичні новини" від переговорів США та України в Саудівській Аравії

Американська делегація досить оптимістично налаштована щодо зустрічі представників України та США у Саудівській Аравії. Очікуються "фантастичні новини для людства".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила спікер Держдепу Теммі Брюс у Twitter.

"Дуже хвилюючий день. День, який може багато значити для людей в усьому світі, коли йдеться про важливе. Очікуємо фантастичні новини для людства, тому що ми дуже оптимістично налаштовані, бо знаємо, що стоїть на кону. Триматиму вас в курсі подій із Саудівської Аравії", - сказала Теммі на відео.

Нагадаємо, у Джидді вже понад п'ять годин тривають перемовини делегацій Сполучених Штатів Америки та України.

На зустрічі зі сторони України присутні керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга. А ось Штати представляють держсекретар Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волц.

Переговори в Саудівській Аравії

Варто нагадати, що наразі президент Володимир Зеленський також перебуває з візитом у Саудівській Аравії, однак заявлялось, що він не буде причетним до перемовин.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії.

Водночас, перед початком перемовин глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна прагне миру і готова вести переговори, щоб припинити війну, а також підходить до сьогоднішніх переговорів з офіційними особами США з "дуже відкритого" місця.

При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація очікує від Сполучених Штатів Америки інформацію щодо американсько-українських перемовин, які проходять сьогодні у Саудівській Аравії.

А ось видання Bloomberg писало, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс щодо вимог про землю, миротворців і нейтралітет України під час будь-яких мирних переговорів. І це може ускладнити зусилля президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни.